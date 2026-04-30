SIV kaart knelpunten rond begraafplaatsen en vleesprijzen aan bij president Simons

Tijdens een ontmoeting met president Jennifer Geerlings-Simons heeft de Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) aandacht gevraagd voor urgente maatschappelijke vraagstukken, waaronder de situatie rond begraafplaatsen.



SIV-voorzitter Yazeen Moenne wees op het groeiende tekort aan beschikbare grond en de complexe procedures bij het ruimen van graven. Volgens hem zorgen deze knelpunten voor extra druk op nabestaanden en betrokken instanties. De vereniging adviseerde het staatshoofd om bij ruimingen zorgvuldiger te controleren of stoffelijke resten volledig zijn vergaan, om onnodige kosten en herbegravingen te voorkomen.



Daarnaast bracht Moenne de sterk gestegen prijzen van slachtrunderen onder de aandacht in aanloop naar Eid al-Adha. Hij waarschuwde ook voor overconsumptie van vlees en benadrukte dat er gewaakt moet worden voor mogelijke schaarste op de markt.



De SIV, die sinds 1929 actief is als sociaal-religieuze organisatie en deel uitmaakt van de Interreligieuze Raad in Suriname, onderstreepte tijdens het gesprek haar rol in het bevorderen van nationale saamhorigheid en sociale stabiliteit.



De ontmoeting maakte deel uit van een bredere dialoog over maatschappelijke uitdagingen, waarbij de SIV haar bereidheid uitsprak om samen met de regering te werken aan duurzame oplossingen voor vraagstukken die de samenleving raken.