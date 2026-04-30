Alarm in De Nationale Assemblée: zorg in AZP niet langer gegarandeerd

De zorg in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo staat zwaar onder druk en is volgens meerdere parlementariërs niet langer gegarandeerd. Tijdens een openbare vergadering in De Nationale Assemblée werd de alarmerende situatie uitvoerig besproken.



Aanleiding is onder meer een noodsignaal van de afdeling urologie, die eerder aangaf niet meer in staat te zijn adequate zorg te verlenen aan patiënten. Volgens Dew Sharman reikt het probleem echter veel verder dan één afdeling.



Sharman benadrukte dat vrijwel alle disciplines binnen het ziekenhuis kampen met ernstige knelpunten. Als zorgprofessional maakt hij zich grote zorgen over de toestand in het grootste ziekenhuis van het land. “De huidige situatie kan zo niet doorgaan,” stelde hij.



De parlementariër waarschuwde bovendien dat ook andere ziekenhuizen in Suriname in de problemen kunnen raken als er niet snel wordt ingegrepen. In het ergste geval dreigt volgens hem zelfs een bredere instorting van de zorgsector, waarbij ook de primaire gezondheidszorg niet langer gegarandeerd zal zijn.



De oproep vanuit De Nationale Assemblée onderstreept de urgentie om op korte termijn met structurele oplossingen te komen voor de problemen binnen de gezondheidszorg.