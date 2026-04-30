President Simons: hernieuwde band met Nederland biedt kansen voor toekomst

President Jennifer Geerlings-Simons heeft op maandag 27 april tijdens een receptie ter gelegenheid van Koningsdag het belang van de versterkte samenwerking tussen Suriname en Nederland benadrukt.



Volgens het staatshoofd heeft het staatsbezoek van het koningspaar in december 2025 de relatie tussen beide landen nieuw leven ingeblazen. Daarbij is een stevige basis gelegd voor verdere samenwerking op het gebied van economie, onderwijs, veiligheid en cultuur.



President Simons gaf aan dat de erkenning van het slavernijverleden door Willem-Alexander heeft bijgedragen aan het creëren van ruimte voor een gezamenlijke toekomst. Deze stap heeft volgens haar geholpen om de onderlinge banden te verdiepen en te versterken.



Ook de Nederlandse ambassadeur Walter Oostelbos onderstreepte het belang van wederzijds respect en gelijkwaardigheid in de relatie. Hij benadrukte dat duurzame vooruitgang alleen mogelijk is door gezamenlijke inspanningen van beide landen.



De bijeenkomst vond plaats op de residentie van de ambassadeur, waar Koningsdag – de verjaardag van koning Willem-Alexander – feestelijk werd gevierd.