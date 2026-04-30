President Simons lanceert ‘Schoolvoeding Suriname’: gezonde maaltijden voor leerlingen centraal

President Jennifer Geerlings-Simons heeft op donderdag 30 april het pilotproject ‘Schoolvoeding Suriname’ gelanceerd op de G.V. Callender School. Het initiatief richt zich op het aanbieden van gezonde, gebalanceerde en lokaal geproduceerde schoolmaaltijden aan leerlingen.



Het project is opgezet door de presidentiële werkgroep Schoolvoeding en benadrukt het belang van goede voeding voor de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen. De lancering ging gepaard met optredens van schoolkinderen, waarmee het feestelijke karakter van de start werd onderstreept.



Volgens president Simons is het essentieel dat lokale landbouwers hun productie opvoeren, zodat scholen kunnen worden voorzien van verse en voedzame producten uit eigen land. Zij benadrukte dat elk kind toegang moet hebben tot gezonde voeding.



Ook Dirk Curry, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, onderstreepte het belang van het project. “Voeding is een van de voorwaarden om kinderen tot succes te leiden,” stelde hij, terwijl hij het bedrijfsleven opriep om een actieve bijdrage te leveren.



Schoolhoofd Rowena Bakboord gaf aan dat het project op het juiste moment komt. Volgens haar zullen vooral leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, hier dankbaar gebruik van maken.



Met deze pilot zet Suriname een belangrijke stap richting betere schoolprestaties en een gezondere toekomst voor jongeren.