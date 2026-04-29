Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs 2026 sluit af met recordopkomst en beste exposanten bekendgemaakt

De Bouw-, Woon- en Huishoudbeurs 2026 is dinsdagavond officieel afgesloten na vijf enerverende beursdagen. De editie, die op vrijdag 24 april van start ging, werd door de organisatie omschreven als een groot succes met een recordaantal bezoekers.



Tijdens de beurs, die dit jaar werd verrijkt met een speciale “Tourism Edition”, werden verschillende prijzen uitgereikt aan uitblinkende exposanten. Zo werden onder meer de beste nieuwkomer, beste toerisme-exposant en beste financiële instelling in het zonnetje gezet. Uiteindelijk werd ook de overall beste exposant van de 13e editie bekendgemaakt door Wierash Gangaram Panday.



Volgens de organisatie vielen verschillende bedrijven positief op, waarbij zowel nieuwe deelnemers als gevestigde namen sterk presteerden. De prijsuitreiking kende een brede verdeling over sectoren, waaronder bouw, financiën en toerisme.



Gangaram Panday gaf aan dat bezoekers onder de indruk waren van de diversiteit en opzet van de beurs. Hoewel sommige aanwezigen de traditionele stands misten, wisten de nieuwkomers volgens hem zeker te overtuigen.



Hij benadrukte dat het gaat om een geslaagde 13e editie, met bijna 20.000 bezoekers en opnieuw een recordopkomst. Na een evaluatieperiode starten de voorbereidingen voor de volgende editie, waarmee de organisatie vooruitblikt op verdere groei van het evenement.