Zorgen over grootschalige ontbossing in achterland: oproep tot stopzetting Mennonietenproject

Milieuactivist Erlan Sleur roept de autoriteiten op om duidelijkheid te verschaffen over de vestiging van Mennonieten in het achterland van Suriname, en pleit voor een onmiddellijke stopzetting van de activiteiten.



In het historisch en ecologisch waardevolle bosgebied “Banti Pasi”, ook bekend als de Bruynzeelweg op weg naar Apoera, vinden momenteel grootschalige kaalkapactiviteiten plaats. Het gebied wordt gezien als zowel cultureel erfgoed als een belangrijk natuurgebied, maar de huidige werkzaamheden leiden tot groeiende bezorgdheid bij milieuorganisaties en delen van de samenleving.



Sleur stelt dat onduidelijk is wie toestemming heeft verleend voor de activiteiten en onder welke voorwaarden deze plaatsvinden. Hij waarschuwt dat de voortgang van de kaalkap ernstige gevolgen kan hebben voor het grondrechtenvraagstuk en leidt tot mogelijk onherstelbare ecologische schade.



Volgens de activist zijn er zware machines in het gebied ingezet met als doel grootschalige ontbossing en de ontwikkeling van landbouwactiviteiten. Hij benadrukt dat er sprake zou zijn van plannen om een kolonievorming op te zetten in het achterland.



“Als dit doorgaat, zal de schade desastreus zijn voor Suriname,” stelt Sleur, die waarschuwt voor langdurige gevolgen voor natuur en samenleving.



Milieuorganisaties dringen intussen aan op transparantie, duidelijke regelgeving en een onmiddellijke evaluatie van de activiteiten in het gebied.