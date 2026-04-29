HIV-zorg in Senegal onder druk: patiënten mijden behandeling uit angst voor arrestatie

In Senegal dreigt de strijd tegen hiv een ernstige terugslag te krijgen, nu steeds meer patiënten hun behandeling vermijden uit angst voor arrestatie na de invoering van een nieuwe anti-LHBTQ-wet.



Volgens het nationaal aidscontroleorgaan CNLS daalde het aantal bezoeken aan hiv-zorgcentra in februari met ruim 25 procent ten opzichte van januari. Veel patiënten vrezen stigmatisering, intimidatie en vervolging, waardoor zij hun medicatie niet langer ophalen.



Hoewel de nationale hiv-prevalentie relatief laag is, ligt het besmettingspercentage onder mannen die seks hebben met mannen op bijna 28 procent. Volgens UNAIDS zorgt criminalisering ervoor dat mensen wegblijven uit de zorg, wat de verspreiding van het virus juist kan versterken.



Lokale organisaties hebben hun outreach-activiteiten met risicogroepen grotendeels stilgelegd vanwege de gespannen situatie. Ook zorgverleners waarschuwen dat het groeiende wantrouwen de hiv-bestrijding ernstig ondermijnt.



Sommige patiënten zouden inmiddels zijn uitgeweken naar buurlanden, terwijl anderen ondergedoken leven en medische hulp vermijden. Activisten slaan alarm en stellen dat de toenemende repressie ertoe leidt dat steeds meer mensen volledig buiten het zorgsysteem raken, met grote gevolgen voor de volksgezondheid.