Mexico zet 4.000 militairen in na arrestatie drugsbaron: geweld laait op

In het westen van Mexico zijn ongeveer 4.000 militairen ingezet na de arrestatie van een beruchte drugsdealer. De Mexicaanse regering hoopt met deze grootschalige militaire aanwezigheid het oplaaiende kartelgeweld in te dammen.



Volgens autoriteiten zijn er in meerdere regio’s gewelddadige confrontaties uitgebroken tussen veiligheidstroepen en gewapende groepen. Het leger is ingezet om de controle te herstellen in gebieden waar kartels traditioneel sterk aanwezig zijn.



De arrestatie van de drugsleider wordt gezien als een belangrijke slag tegen de georganiseerde misdaad. Tegelijkertijd waarschuwen analisten dat de interne machtsstrijd binnen kartels juist kan leiden tot een nieuwe golf van geweld.



In verschillende gebieden melden bewoners wegblokkades en brandende voertuigen. Ook zouden er schietpartijen en aanvallen op politieposten hebben plaatsgevonden, zo berichten lokale media.



De Mexicaanse regering stelt dat de militaire operatie noodzakelijk is om de stabiliteit te herstellen en de veiligheid van burgers te waarborgen. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen echter voor mogelijke escalatie en buitensporig geweld door de inzet van het leger.



De situatie onderstreept opnieuw de aanhoudende uitdaging voor Mexico in de strijd tegen het machtige en gewelddadige kartelnetwerk.