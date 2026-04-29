Onderwijsminister: jongeren moeten bewuster omgaan met sociale media en digitale kansen benutten

Jongeren moeten vaker in gesprek gaan over de meerwaarde van de tijd die zij besteden aan sociale media. Dat benadrukte onderwijsminister Dirk Currie op dinsdag 28 april bij de lancering van het platform “De Digitale Leeromgeving”, gehouden in de Centrale Bank van Suriname.



Volgens de minister is het belangrijk dat jongeren leren hoe zij richting kunnen geven aan hun eigen toekomst met behulp van de vele digitale tools die tegenwoordig beschikbaar zijn. Nieuwe technologie biedt volgens hem grote kansen, mits deze op een bewuste en nuttige manier wordt ingezet.



Currie stelt dat de snelle technologische ontwikkelingen een duidelijke verandering teweegbrengen in de rol van jongeren binnen de samenleving. Daarom is het volgens hem essentieel dat zij worden begeleid in het verantwoord gebruik van digitale middelen.



Daarnaast kondigde de minister aan dat er binnenkort een enquête wordt uitgevoerd onder jongeren en leerkrachten om hun mening over het onderwijs te verzamelen. Het doel hiervan is om te evalueren of het huidige onderwijsbeleid voldoende aansluit bij de praktijk en waar eventueel aanpassingen nodig zijn.