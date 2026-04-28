Zorgen over onderwijsvertraging in binnenland en situatie universiteit in DNA aan de orde

  • April 28, 2026

Hoewel het derde schoolkwartaal inmiddels al twee weken gaande is, zijn de scholen in het binnenland nog niet gestart. Dat stelde Silvana Afonsoewa op maandag 27 april aan de orde tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblée.

Volgens Afonsoewa had de regering eerder toegezegd dat alle scholen landelijk gelijktijdig zouden starten, maar in de praktijk blijkt dit niet te zijn gerealiseerd. De vertraging zorgt voor bezorgdheid over de gelijke toegang tot onderwijs voor leerlingen in het binnenland.

Ook Ivanildo Plein vroeg aandacht voor de situatie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar het wetenschappelijk personeel al geruime tijd in beraad is. De zorgen over de onderwijssector werden daarmee breder aangekaart in het parlement.

Tijdens de zitting, die na lange tijd weer werd gehouden, stelden DNA-leden meerdere vragen aan de regering over actuele maatschappelijke kwesties. De verwachting is dat er in de komende dagen verdere toelichting zal volgen op een aantal van deze dossiers.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)