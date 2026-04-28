Markoesa-sector krijgt boost: meer dan 50 telers praktisch getraind in Saramacca

Ruim vijftig telers die deelnemen aan het “Markoesa Outgrowers Project” hebben in het weekend een praktische training gevolgd tijdens een veldbezoek in Saramacca. Het project, dat op donderdag 23 april werd gelanceerd in aanwezigheid van president Jennifer Geerlings-Simons, richt zich op het versterken van de markoesateelt en het ontwikkelen van een exportgerichte sector.



Na eerdere theoretische trainingen kregen de deelnemers nu praktijkgerichte begeleiding in het veld. De trainingen vormen een volledig pakket dat telers moet ondersteunen bij het professioneel opzetten en verbeteren van hun productie.



Volgens senior researcher Soekarina Ardjosentono leren de cursisten onder meer over onkruidbeheer, ziekten en plagen, met als doel een duurzame en efficiënte productie.



Directeur Daniël Durga van Agrosurbra gaf aan dat zijn bedrijf al acht jaar actief is in de markoesateelt en samenwerkt met Braziliaanse partners voor variëteiten en technische ondersteuning. Volgens hem groeit de vraag naar markoesa zowel lokaal als internationaal, waardoor continuïteit in productie essentieel is voor de reputatie en exportpositie van Suriname.



Ook DNA-voorzitter Michael Adhin, die aanwezig was bij het praktijkgedeelte, sprak positief over het overheidsinitiatief. Hij ziet markoesa als een veelbelovende sector met grote exportpotentie, maar benadrukt dat goede randvoorwaarden noodzakelijk zijn om het project duurzaam en concurrerend te laten slagen in de regio.