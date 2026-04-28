Jongeren versterken begint met ruimte en richting

Jongeren moeten niet alleen worden gehoord, maar ook actief worden ondersteund met de juiste vaardigheden én een veilige omgeving om zich te uiten. Dat stelt Ellen Banel, directeur van Stichting De Echte Vrijheid, in het programma In Gesprek Met.



De stichting zet zich al meer dan tien jaar in voor het ontwikkelen en versterken van jongeren door hen essentiële vaardigheden bij te brengen. Volgens Banel is het belangrijk dat jongeren de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, maar wel binnen duidelijke grenzen die door opvoeders worden gesteld.



Een veilige omgeving waarin emoties geuit mogen worden, betekent volgens haar niet dat jongeren verwend raken. Integendeel: juist die combinatie van vrijheid en structuur vormt een stevige basis voor een gezonde en verantwoorde ontwikkeling.



“Vrijheid binnen grenzen helpt jongeren groeien tot sterke en bewuste individuen,” aldus Banel.