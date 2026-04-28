Zware treinbotsing bij Jakarta: 15 doden en tientallen gewonden

Bij een ernstig treinongeluk in Bekasi, net buiten de Indonesische hoofdstad Jakarta, zijn maandagavond zeker 15 mensen om het leven gekomen en raakten 88 passagiers gewond. Een langeafstandstrein botste op een stilstaande stadstrein, met verwoestende gevolgen.



Vooral het rijtuig dat gereserveerd was voor vrouwen werd zwaar getroffen. Meerdere slachtoffers raakten bekneld in het verwrongen metaal, waarna reddingsteams urenlang bezig waren om hen met speciale apparatuur te bevrijden. Hulpdiensten spraken van een uiterst complex en delicaat reddingsproces.



Minister Agus Harimurti Yudhoyono bevestigde dat alle dodelijke slachtoffers vrouwen waren en prees de inzet van de hulpdiensten. Volgens transportminister Dudy Purwagandhi werd het ongeluk veroorzaakt doordat een taxi op het spoor terechtkwam, waardoor de stadstrein gedwongen werd te stoppen.



De ramp legt opnieuw de kwetsbaarheid van het verouderde spoorwegsysteem in Indonesië bloot en vergroot de zorgen over de veiligheid van dagelijkse reizigers. President Prabowo Subianto heeft een volledig onderzoek aangekondigd en plannen gepresenteerd voor de bouw van een fly-over bij het spoor om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.



Het Nationaal Transport Veiligheidscomité is inmiddels ingeschakeld om de oorzaak van het ongeluk en mogelijke structurele tekortkomingen in het spoorwegnet grondig te onderzoeken.