Dodelijke terreuraanval in noordoost-Nigeria: minstens 29 slachtoffers

Bij een gewelddadige aanval van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) zijn in de Nigeriaanse staat Adamawa, nabij de grens met Kameroen, minstens 29 mensen om het leven gekomen.



De aanval vond gisteravond plaats, toen zwaarbewapende strijders een lokale gemeenschap binnendrongen en urenlang om zich heen schoten. Daarbij werden niet alleen tientallen slachtoffers gemaakt, maar ook woningen en eigendommen verwoest. De terreurgroep heeft via de berichtenapp Telegram de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.



Lokale vertegenwoordigers meldden dat de gemeenschap zwaar is getroffen en dat veel families in rouw zijn. Gouverneur Ahmadu Umaru Fintiri bezocht het gebied en noemde het geweld “tragisch en onacceptabel”. In een verklaring sprak hij van een “laffe daad” en benadrukte hij dat de daders niet ongestraft zullen blijven.



De veiligheidsmaatregelen in de regio zijn inmiddels aangescherpt om verdere aanvallen te voorkomen. Het motief achter deze aanval is nog onduidelijk, maar het noordoosten van Nigeria wordt al jaren geteisterd door jihadistisch geweld. Naast IS zijn ook groepen als Boko Haram en Islamic State West Africa Province actief, met regelmatige aanvallen op burgers.



Slechts een week geleden kwamen in Noord-Nigeria nog meer dan dertig mensen om bij vergelijkbare aanslagen, wat de verslechterende veiligheidssituatie in de regio onderstreept.