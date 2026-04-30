President Simons lanceert pilot ‘Schoolvoeding Suriname’: focus op gezonde maaltijden en lokale productie

De Jennifer Geerlings-Simons heeft op donderdag 30 april het pilotproject ‘Schoolvoeding Suriname’ officieel gelanceerd op de G.V. Callender School. Het initiatief richt zich op het aanbieden van gezonde, gebalanceerde en lokaal geproduceerde schoolmaaltijden aan leerlingen.



Het project is opgezet door de presidentiële werkgroep Schoolvoeding en markeert een belangrijke stap in het versterken van zowel de volksgezondheid als de lokale landbouwsector. De lancering ging gepaard met optredens van schoolkinderen, waarbij het belang van goede voeding voor leerprestaties centraal stond.



President Simons benadrukte dat het stimuleren van lokale productie essentieel is. Volgens haar moeten landbouwers worden aangemoedigd om meer te produceren, zodat scholen kunnen worden voorzien van verse en gezonde producten uit eigen land. “Kinderen moeten toegang hebben tot voedzame, lokaal geproduceerde voeding,” stelde het staatshoofd.



Ook Dirk Curry, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, onderstreepte het belang van het initiatief. Hij gaf aan dat voeding een cruciale voorwaarde is voor het succes van kinderen en riep het bedrijfsleven op om actief bij te dragen aan het programma.



Schoolhoofd Rowena Bakboord gaf aan dat het project zeer welkom is. Volgens haar zullen vooral leerlingen die het het meest nodig hebben, dankbaar gebruikmaken van de schoolmaaltijden.



Met deze pilot zet Suriname een belangrijke stap richting duurzame schoolvoeding en betere ontwikkelingskansen voor kinderen.