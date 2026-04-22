“Surinaams kind moet centraal staan: ‘Onderwijs vraagt inzet, liefde en samenwerking’”

Het Surinaamse kind moet altijd centraal staan binnen het onderwijs. Dat benadrukte schoolleider Jozua Graanoogst van de St. Clemensschool in het programma “In Gesprek Met”. Volgens hem is het van groot belang dat er met maximale inzet wordt gebouwd aan kwalitatief goed onderwijs, ondanks de uitdagingen van deze tijd.



Graanoogst roept leerkrachten op om hun werk met toewijding en passie te blijven uitvoeren. Op de St. Clemensschool wordt er bewust gekozen voor een gestructureerde aanpak, waarbij leerlingen actief worden meegenomen in het leerproces. Dit draagt volgens hem bij aan het behouden en versterken van de onderwijskwaliteit.



Ook ouderparticipatie speelt een cruciale rol. Ouder Ruth Nortan, die actief betrokken is bij schoolactiviteiten, onderstreept het belang van betrokkenheid van ouders. Zij stelt dat het essentieel is om kinderen de nodige aandacht en begeleiding te geven, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.