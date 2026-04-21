SITUATIE MAROWIJNERIVIER VERBETERT: SURINAME EN FRANKRIJK VOEREN GEZAMENLIJKE PATROUILLES OP

De veiligheidssituatie op de Marowijnerivier is aan het verbeteren dankzij gezamenlijke patrouilles van Suriname en Frankrijk. Dat stelt de Franse ambassadeur Nicolas de Lacoste. Tegelijkertijd benadrukt hij dat er nog aanzienlijke uitdagingen blijven bestaan.



Een belangrijke stap in de aanpak van illegale activiteiten is de nieuwe grenswet, die momenteel in behandeling is bij De Nationale Assemblée. Na goedkeuring moet deze wet bijdragen aan een effectievere controle en handhaving langs de grens.



Volgens de ambassadeur is inmiddels tweederde van de grens officieel vastgelegd, van Albina tot Antecum Pata, stroomopwaarts langs de Lawa-rivier. Deze overeenkomst werd op 15 maart 2021 ondertekend in Parijs. Over het resterende zuidelijke grensdeel moeten nog onderhandelingen plaatsvinden.



De focus ligt volgens De Lacoste vooral op het aanpakken van criminelen die misbruik maken van de onduidelijkheid rond de grens. In dat kader heeft de Nationale Grenscommissie Suriname op dinsdag 14 april een presentatie gegeven aan het traditioneel gezag in Oost-Suriname over de nieuwe grenswet.



Hoewel er zorgen leven over rechten en incidenten op de rivier, benadrukte Harold Kolader dat gezamenlijk beheer van de rivier uiteindelijk zal leiden tot een win-winsituatie voor beide landen.