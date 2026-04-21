AMERIKAANS MEDISCH TEAM BIEDT GRATIS ZORG IN SURINAME: LAMAT-MISSIE BIJNA AFGEROND

Een team van 47 medische professionals van de United States Air Force is sinds 11 april actief in Suriname. De groep, bestaande uit onder meer paramedici, tandartsen en specialisten in geestelijke gezondheidszorg, is direct na aankomst gestart met werkzaamheden in verschillende districten.



Hun inzet maakt deel uit van de LAMAT-missie (Lesser Antilles Medical Assistance Teams) 2026, een initiatief gericht op het versterken van samenwerking op het gebied van gezondheidszorg en veiligheid in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika.



Volgens Paul Watzlavick, zaakgelastigde van de Amerikaanse ambassade, bevindt de missie zich inmiddels in de afrondende fase. Hij benadrukt dat samenwerking in de volksgezondheid een belangrijke pijler vormt in de relatie tussen Suriname en de Verenigde Staten.



De missie sluit aan bij de prioriteiten van Jennifer Simons, die gezondheidszorg als een belangrijk speerpunt heeft benoemd. Volgens Watzlavick delen beide landen, ondanks hun verschillen in omvang, meerdere gemeenschappelijke belangen en waarden.



De Amerikaanse zorgverleners hebben tijdens hun verblijf gratis medische hulp geboden bij onder andere het Mungra Medisch Centrum, het Petronella Ziekenhuis en de Medische Zending in Brownsweg.



De missie loopt nog tot en met 23 april.