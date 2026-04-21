REHABILITATIE VAN ’T HOGERHUYSSTRAAT VERTRAAGD DOOR RECHTSZAAK: VOORLOPIG ALLEEN LAPWERK

De geplande rehabilitatie van de Van ‘t Hogerhuysstraat laat voorlopig op zich wachten. Volgens Stephen Tsang, minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO), is het onderzoek rond de aanbesteding nog altijd in behandeling bij de rechter.



Door deze situatie kiest het ministerie voorlopig voor kleinschalige herstelwerkzaamheden aan de weg. De kwestie sleept al sinds 2024, toen Baitali NV bezwaar maakte tegen de gunning van het project aan Kuldipsingh Infra en naar de rechter stapte.



Rechter Deborah Haakmat-Sniphout droeg het Openbaar Ministerie vervolgens op om de gunning in te trekken en de inschrijvingen opnieuw te beoordelen. Het grootschalige infrastructuurproject, met een waarde van ruim 23 miljoen Amerikaanse dollar, wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.



Minister Tsang benadrukt dat de regering de gemeenschap niet verder wil benadelen, maar dat zijn ministerie “aan handen en voeten gebonden is” zolang de zaak onder de rechter is. Totdat er een definitieve uitspraak komt, zal het ministerie zich beperken tot tijdelijk onderhoud.



Wanneer de rechter een eindvonnis zal uitspreken, is vooralsnog niet bekend.