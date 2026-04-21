CRIMINALITEIT PIEKT IN PARAMARIBO: MEESTE INCIDENTEN EN AANHOUDINGEN IN MAART GEREGISTREERD

Uit recente cijfers van het Korps Politie Suriname blijkt dat vooral Paramaribo en de regio Midden het zwaartepunt vormden van criminaliteit in de maand maart. In totaal werden landelijk 174 aanhoudingen verricht, waarbij 109 verdachten in verzekering zijn gesteld.



Het gaat voornamelijk om verdachten van gewelds- en vermogensdelicten, evenals andere politieoptredens. Harish Monorath, minister van Justitie, gaf eerder aan zich zorgen te maken over de aard en ernst van de gepleegde misdrijven.



De meeste overvallen en berovingen deden zich voor in Paramaribo, terwijl ook het aantal inbraken het hoogst lag in zowel Paramaribo als de regio Midden. Volgens de minister baart vooral het toenemende geweld binnen de samenleving zorgen.



In maart werden de volgende cijfers geregistreerd:

1 levensberoving

12 gewapende overvallen

34 berovingen zonder vuurwapen

130 inbraken

2 ingevorderde rijbewijzen

10 suïcidegevallen

2 verkeersdoden



De cijfers onderstrepen de noodzaak voor gerichte maatregelen en verhoogde waakzaamheid, met name in de meest getroffen regio’s.