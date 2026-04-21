CRIMINALITEIT PIEKT IN PARAMARIBO: MEESTE INCIDENTEN EN AANHOUDINGEN IN MAART GEREGISTREERD

  • April 21, 2026

Uit recente cijfers van het Korps Politie Suriname blijkt dat vooral Paramaribo en de regio Midden het zwaartepunt vormden van criminaliteit in de maand maart. In totaal werden landelijk 174 aanhoudingen verricht, waarbij 109 verdachten in verzekering zijn gesteld.

Het gaat voornamelijk om verdachten van gewelds- en vermogensdelicten, evenals andere politieoptredens. Harish Monorath, minister van Justitie, gaf eerder aan zich zorgen te maken over de aard en ernst van de gepleegde misdrijven.

De meeste overvallen en berovingen deden zich voor in Paramaribo, terwijl ook het aantal inbraken het hoogst lag in zowel Paramaribo als de regio Midden. Volgens de minister baart vooral het toenemende geweld binnen de samenleving zorgen.

In maart werden de volgende cijfers geregistreerd:
1 levensberoving
12 gewapende overvallen
34 berovingen zonder vuurwapen
130 inbraken
2 ingevorderde rijbewijzen
10 suïcidegevallen
2 verkeersdoden

De cijfers onderstrepen de noodzaak voor gerichte maatregelen en verhoogde waakzaamheid, met name in de meest getroffen regio’s.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)