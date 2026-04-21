PAHO SLAAT ALARM: GROEIENDE MAZELENUITBRAAK DREIGT OOK SURINAME TE RAKEN

De Pan American Health Organization (PAHO) vraagt dringend aandacht voor de toenemende uitbraak van Mazelen in de regio. De uitbraak begon begin 2025 in de Texas in de Verenigde Staten en heeft zich inmiddels verspreid naar Mexico.



Volgens PAHO-immunisatiemanager Edmund Gue zijn inmiddels meerdere landen getroffen door besmettingen. Tijdens een presentatie voor de media gaf hij een update van de situatie en waarschuwde hij voor de mogelijke gevolgen voor Suriname als de vaccinatiegraad niet verder wordt verhoogd.



Hoewel de vaccinatiegraad in de kustvlakte van Suriname als goed wordt beschouwd, benadrukt Gue dat vooral in moeilijk bereikbare gebieden extra inspanningen nodig zijn. “We moeten innovatieve oplossingen vinden om deze gemeenschappen te bereiken, zodat bewoners geïnformeerd worden over de gevaren van mazelen en zich kunnen laten vaccineren,” aldus Gue.



PAHO roept Suriname op om alert te blijven en preventieve maatregelen te versterken, met name tegen geïmporteerde gevallen. Door de groei van de olie- en gasindustrie neemt de internationale mobiliteit toe, wat het risico op verspreiding van infectieziekten zoals mazelen vergroot.