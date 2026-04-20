Staking Canawaima op laatste moment opgeschort na beschuldigingen van misstanden

De staking die maandagochtend werd aangekondigd door medewerkers van staatsbedrijf Canawaima, is voorlopig opgeschort. Dat maakte bondsvoorzitter Dayanand Dwarka vanmiddag bekend tijdens een persconferentie.



De werknemers van de veerdienst Canawaima Management Company in Nickerie legden eerder plotseling het werk neer uit onvrede over vermeende onregelmatigheden binnen het bedrijf. Volgens Dwarka zijn de medewerkers vooral ontstemd over handelingen van leden van de Raad van Commissarissen (RvC).



Uit beschikbare documentatie zou blijken dat diensten zijn uitbesteed aan bedrijven die gelieerd zijn aan president-commissaris Richenel Vrieze. Daarnaast zouden er declaraties zijn ingediend voor aanzienlijk hogere bedragen via bedrijven die verbonden zijn aan RvC-leden. De bond stelt dat hiermee op grove wijze misbruik is gemaakt van toezichthoudende bevoegdheden.



De bond eist dan ook het onmiddellijke vertrek van de president-commissaris.



Verder stelt Dwarka dat de Raad van Commissarissen herhaaldelijk het gezag van de directie heeft ondermijnd, wat volgens hem al geruime tijd zorgt voor een onwerkbare situatie binnen het bedrijf.



De bondsvoorzitter hoopt dat de regering snel ingrijpt om de continuïteit van het staatsbedrijf niet in gevaar te brengen. De bond zegt de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen.