Ambassadeur Panka: “Toekomstgerichte samenwerking sleutel in relatie Suriname en Nederland”

De toekomstgerichte samenwerking tussen Suriname en Nederland moet centraal staan in de bilaterale relatie. Dat zegt ambassadeur Ricardo Panka in gesprek met de redactie.



Volgens Panka wordt binnen de samenwerking gekeken naar meerdere belangrijke beleidsterreinen, waaronder onderwijs, volksgezondheid, justitie, de agrarische sector en cultuur. Daarnaast krijgt ook de verdere ontwikkeling van de toerismesector in Suriname vanuit Nederland bijzondere aandacht.



De ambassadeur geeft aan dat er inmiddels consultatiegesprekken gaande zijn om een duidelijke richting te bepalen voor deze samenwerking. De uitkomsten daarvan zullen dienen als basis voor concrete vervolgstappen.



Ook het diasporabeleid vormt een belangrijk speerpunt. Panka benadrukt dat dit beleid bij zijn aantreden opnieuw moest worden opgebouwd en dat een actieve dialoog met relevante organisaties daarbij essentieel is.



Ricardo Panka werd op 14 november 2025 beëdigd en geïnstalleerd als ambassadeur van Suriname in Nederland, als onderdeel van de diplomatieke vertegenwoordiging van Suriname in het buitenland.