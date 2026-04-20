Suriname start Vaccinatieweek: nieuwe prik tegen pneumokokken voor baby’s geïntroduceerd

Het Ministerie van Volksgezondheid is gestart met de voorbereidingen voor de jaarlijkse Vaccinatieweek, die wereldwijd wordt gehouden. In Suriname gaat deze actie aanstaande zaterdag 25 april van start, waarbij nieuwe informatie over het landelijk vaccinatieprogramma met de gemeenschap zal worden gedeeld.



Tijdens een informatiesessie voor de pers maakte het ministerie bekend dat er dit jaar extra aandacht zal zijn voor een nieuw vaccin voor baby’s. Het gaat om de Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV), bedoeld om baby’s te beschermen tegen de Pneumokokkenziekte. Dit vaccin wordt toegediend in drie doses, met tussenpozen van telkens twee maanden.



Volgens Richard Kartomo, vaccinatiemanager bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, is bewust gekozen voor de introductie van deze extra prik om de ziekte effectief te kunnen voorkomen. Hij benadrukt dat pneumokokken ernstige infecties kunnen veroorzaken, vooral bij jonge kinderen.



Het ministerie is inmiddels gestart met het trainen van gezondheidswerkers, zodat zij ouders goed kunnen informeren over de ziekte en het belang van vaccinatie.



Op dit moment wordt het vaccin voornamelijk toegediend door kinderartsen aan baby’s met een verhoogd risico, zoals kinderen met een verminderde immuniteit. Door de opname van PCV in het reguliere vaccinatieprogramma wil het ministerie de bescherming uitbreiden naar alle kinderen.