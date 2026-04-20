Dodelijk familiedrama in VS: man schiet acht kinderen dood in Shreveport

In de Amerikaanse stad Shreveport heeft een man acht kinderen doodgeschoten, onder wie zeven van zijn eigen kinderen. De slachtoffers waren tussen de 3 en 11 jaar oud. Het incident geldt als de dodelijkste massaschietpartij in de Verenigde Staten sinds 2024.



Volgens de politie vond het drama plaats tegen de achtergrond van een ernstig huiselijk conflict. De verdachte, Shamar Elkins, zou verwikkeld zijn geweest in een zware echtscheiding met zijn partner. Hij schoot eerst zijn vrouw neer, die zwaargewond raakte, en ging vervolgens naar een andere woning waar hij de kinderen en nog een vrouw doodschoot.



Een 13-jarige jongen wist te ontsnappen, maar raakte gewond.



Na de schietpartij sloeg de dader op de vlucht, waarbij hij een voertuig kaapte. Na een achtervolging werd hij uiteindelijk door de politie doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken nog de omstandigheden rond deze achtervolging en het dodelijke politieoptreden.



De tragedie heeft diepe sporen nagelaten in de gemeenschap van Shreveport. Lokale autoriteiten spreken van een van de zwaarste incidenten in de geschiedenis van de stad. Hulpverleners en leiders roepen op tot steun voor de getroffen families en benadrukken het belang van meer aandacht voor huiselijk geweld en mentale gezondheid.