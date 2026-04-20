Noodtoestand in Nieuw-Zeeland: Wellington zwaar getroffen door extreme regen en overstromingen

In Nieuw-Zeeland is de noodtoestand uitgeroepen voor Wellington en omliggende regio’s na uitzonderlijk zware regenval. In minder dan een uur tijd viel maar liefst 77 millimeter regen, wat leidde tot ernstige overstromingen en grote schade in de hoofdstad.



De impact is aanzienlijk: tientallen mensen zijn geëvacueerd en één persoon wordt nog vermist. Daarnaast zitten ongeveer 30.000 huishoudens zonder stroom en zijn meerdere vluchten geannuleerd.



Straten, woningen en infrastructuur zijn zwaar getroffen door water, modder en aardverschuivingen. In de stad ontstonden chaotische taferelen, waarbij voertuigen werden meegesleurd en bewoners uit ondergelopen huizen moesten worden gered. Ook het ziekenhuis was tijdelijk moeilijk bereikbaar.



Hulpdiensten ontvingen honderden noodoproepen en zijn massaal ingezet om hulp te verlenen. Autoriteiten waarschuwen dat de situatie nog niet voorbij is, aangezien er meer zware regenval en storm wordt verwacht.



Bewoners in risicogebieden zijn opgeroepen om te evacueren naar hoger gelegen gebieden, terwijl de hulpdiensten zich voorbereiden op verdere verslechtering van de situatie.