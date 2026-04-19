CORONIE KRIJGT BOOST: WERKGROEP MOET LANDBOUW MODERNISEREN EN BANEN CREËREN

  • April 19, 2026

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft recent de werkgroep van de Stichting Agrarische Ontwikkeling Coronie geïnstalleerd. De werkgroep krijgt als taak de agrarische ontwikkeling in het district Coronie een krachtige impuls te geven.

De stichting richt zich op het versterken en moderniseren van de landbouwsector, met als doel de productiviteit te verhogen en de sector toekomstbestendig te maken. Volgens werkgroeplid Molly Wilgo is de groep verplicht om maandelijks te rapporteren over de voortgang en ontwikkelingen. Deze rapportages worden ingediend bij het ministerie, zodat de uitvoering en resultaten nauwlettend gevolgd kunnen worden.

Daarnaast ondersteunt de stichting agrarische projecten en initiatieven die moeten bijdragen aan economische groei en extra werkgelegenheid in het district. Met deze aanpak wil de overheid Coronie positioneren als een belangrijk landbouwgebied binnen Suriname.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)