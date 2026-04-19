NIEUW BUREAU BURGERZAKEN IN KLAASKREEK: DIENSTVERLENING DICHTER BIJ DE BURGER

Het ressort Klaaskreek beschikt sinds vrijdag 17 april over een volwaardig Bureau voor Burgerzaken (BvB). Minister Marinus Bee en directeur Nasier Eskak namen het gebouw officieel in gebruik door het doorknippen van het lint.



Met de opening geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken concreet invulling aan het decentraliseren van de dienstverlening. Volgens minister Bee is het belangrijk dat burgers dichter bij huis toegang hebben tot essentiële overheidsdiensten.



Het hoofd van het bureau sprak haar dank uit aan alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de realisatie van het project.



Bewoners van onder meer Afobakaweg, Marshallkreek, New Lombe, Muyeyekreek en Berg en Dal kunnen voortaan bij dit bureau terecht voor hun burgerzaken, wat de toegankelijkheid en efficiëntie van de dienstverlening aanzienlijk moet verbeteren.