ANONIEME MELDLIJN TEGEN UITKERINGSFRAUDE: SOZAVO WIL MISBRUIK HARD AANPAKKEN

  • April 19, 2026

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting introduceert binnenkort een anonieme telefoonlijn voor het melden van uitkeringsfraude. Dat maakte minister Diana Pokie deze week bekend voorafgaand aan de ministerraadsvergadering.

Volgens de bewindsvrouw kan iedereen die onregelmatigheden signaleert, via deze lijn melding doen. Met de maatregel wil het ministerie fraude effectiever opsporen en tegengaan.

Daarnaast gaf Pokie aan dat zij zich ervoor inzet om het ministerie zichtbaar te maken op de Bouw- en Woonbeurs. Daar wil SoZaVo de gemeenschap informeren over lopende woningbouwprojecten van de overheid en de mogelijkheden voor burgers.

