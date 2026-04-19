SURINAME BEREIDT ZICH VOOR OP DIESELTEKORT EN STIJGENDE OLIEPRIJZEN

In het geval Suriname te maken krijgt met dieselschaarste, zoals momenteel in Guyana speelt, zullen strategische besluiten nodig zijn om de olievoorziening te waarborgen. Dat stelde minister van Olie, Gas en Milieu Patrick Brunings eerder deze week voorafgaand aan de ministerraadsvergadering.



Volgens de minister kan een verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten leiden tot hogere olieprijzen, zowel internationaal als in Suriname. De ontwikkelingen op de wereldmarkt worden daarom nauwlettend gevolgd.



Brunings gaf aan dat een presidentiële werkgroep de internationale oliemarkt continu monitort. De komende weken zijn volgens hem cruciaal voor leveranciers wereldwijd, waardoor het van groot belang is om alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen.



De minister waarschuwt voor een mogelijke prijzenoorlog en stelt dat Suriname zich zal moeten aanpassen in de omgang met zijn energievoorraden. Ook de huidige maatregelen om de benzineprijs beheersbaar te houden, zullen mogelijk herzien moeten worden.