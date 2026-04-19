WERELDERFGOEDDAG: SURINAAMS ERFGOED IN DE SPOTLIGHT, OPROEP TOT BESCHERMING

Wereldwijd wordt op 18 april Werelderfgoeddag gevierd, een dag die in het teken staat van het beschermen, behouden en promoten van cultureel en natuurlijk erfgoed. Het thema van dit jaar, “Emergency Response for Living Heritage in Contexts of Conflicts and Disasters”, benadrukt het belang van snelle actie om erfgoed te beschermen in crisissituaties.



Het Surinaams erfgoed heeft zowel nationale als internationale waarde, onder meer als onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed. Directeur Cultuur Xiomara Simons stelt dat het behoud van dit erfgoed een gezamenlijke nationale verantwoordelijkheid is.



Volgens Stephen Fokke beschikt Suriname over drie werelderfgoedlocaties die van uitzonderlijke waarde zijn voor de mensheid. Deze locaties omvatten historische monumenten, archeologische vindplaatsen en unieke natuurgebieden.



Wereldwijd worden op deze dag activiteiten georganiseerd, zoals rondleidingen, educatieve programma’s en culturele evenementen. Met Werelderfgoeddag wordt het publiek opgeroepen actief bij te dragen aan het behoud van deze bijzondere plekken, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten.