RVC Canawaima naar huis gestuurd na vermoedens van belangenverstrengeling

De Raad van Commissarissen (RvC) van staatsbedrijf Canawaima wordt niet langer gehandhaafd. Dat bevestigt minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) tegenover onze nieuwsdienst.



Het besluit volgt op vermoedens van dubieuze handelingen binnen de raad. Uit documenten waarover de redactie beschikt, blijkt dat president-commissaris Richenel Vrieze mogelijk opdrachten heeft gegund aan een bedrijf dat aan hem gelieerd is. Daarnaast zouden er facturen zijn ingediend en uitbetaald met bedragen die hoger liggen dan gebruikelijk.



Hoewel een officieel onderzoek naar de kwestie nog moet plaatsvinden, is op basis van moreel-ethische overwegingen besloten om de volledige RvC te ontslaan. Dit besluit is genomen na overleg met president Jennifer Geerlings-Simons.



Minister Landveld benadrukt dat de situatie geen smet werpt op de regering. Volgens hem zijn de betrokkenen destijds op basis van vertrouwen aangesteld, maar hebben zij gehandeld in strijd met gemaakte afspraken. Hij onderstreept dat de regering geen ruimte laat voor foutief of onethisch handelen van functionarissen.