Regering treedt hard op in Canawaima-kwestie: “Signaal naar alle raden”

De kwestie rond het ontslag van de Raad van Commissarissen (RvC) van Canawaima stond op woensdag 22 april hoog op de agenda van de Raad van Ministers. Vicepresident Gregory Rusland onderbrak de vergadering om journalisten te woord te staan over de situatie.



Volgens Rusland moet het ingrijpen van de regering worden gezien als een duidelijk signaal naar andere bestuursleden binnen staatsorganisaties. “Wanneer er wordt opgetreden, moet dat anderen aansporen om scherp en zorgvuldig te handelen,” gaf hij aan.



Tijdens de vergadering is besloten om corrigerend op te treden in de kwestie. Het eerder genomen besluit om de volledige RvC te vervangen blijft dan ook van kracht. De regering richt zich nu op de vervolgstappen en de verdere inrichting van de organisatie.



De vicepresident benadrukte daarnaast dat er kritisch zal worden gekeken naar het functioneren van personen die zitting hebben in raden van toezicht. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme liet voorafgaand aan de vergadering weten dat de samenstelling van een nieuwe raad binnenkort bekendgemaakt zal worden.