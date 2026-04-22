Minister Soeropawiro pakt grondproblemen aan: “Onrechtmatige uitgiftes worden teruggedraaid”

De aanhoudende grondproblemen in Mariënburg en Apoera zullen binnenkort worden aangepakt. Dat zegt minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer.



Volgens de bewindsman zijn in Apoera duizenden hectaren grond onrechtmatig uitgegeven. Deze uitgiftes zullen worden ingetrokken. “Alles wat niet rechtmatig is verstrekt, wordt teruggedraaid,” aldus de minister.



In Mariënburg speelt een andere, complexe situatie. Daar wonen mensen al generaties lang op percelen die in het verleden niet correct zijn uitgegeven. Voor deze groep zal de regering zoeken naar oplossingen, onder meer door bestaande grondtitels aan te passen zodat de situatie gelegaliseerd kan worden.



Daarnaast wordt ook ingegrepen bij de aanmeersteiger in South Drain. Deze steiger, die eerder is uitgegeven aan personen en stichtingen, zal worden ingetrokken. Volgens Soeropawiro zorgt de huidige situatie voor conflicten onder gebruikers van de steiger.



Met deze maatregelen wil de regering orde brengen in het grondbeleid en bestaande knelpunten structureel oplossen.