Traditioneel gezag dringt aan op snelle behandeling grenswet Suriname–Frans-Guyana

Het traditioneel gezag in Oost-Suriname wil dat de grenswet met spoed wordt behandeld. Dat stelt Harold Kolader, ambassadeur van de Nationale Grenscommissie, tegenover onze redactie.



Aanleiding is de presentatie die de Grenscommissie op dinsdag 14 april gaf over de grenskwestie tussen Suriname en Frans-Guyana. Volgens Kolader heeft deze bijeenkomst meer duidelijkheid gebracht in het vraagstuk.



De behandeling van het wetsvoorstel was eerder aangehouden door De Nationale Assemblée, nadat de granman der Aucaners een petitie had ingediend. Inmiddels is er positief gereageerd vanuit de betrokken gemeenschappen, waardoor de bal volgens Kolader nu bij het parlement ligt om de wet alsnog in behandeling te nemen.



De Grenscommissie zal, waar nodig, doorgaan met het verstrekken van informatie aan de gemeenschappen om verdere onduidelijkheden weg te nemen.



Ook het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft eerder aangegeven ondersteuning te willen bieden om de totstandkoming van de wet te bevorderen.

Minister Miquella Huur benadrukte dat tijdens een nog te organiseren Liba Kroetoe met inheemse en tribale gezagdragers extra informatie zal worden gedeeld.