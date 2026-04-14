VS stellen zeeblokkade rond Iran in: spanningen lopen verder op rond Straat van Hormuz

De Verenigde Staten hebben een zeeblokkade ingesteld rond Iraanse havens en kustgebieden, nadat onderhandelingen met Iran in Islamabad zijn mislukt. De maatregel ging gistermiddag in en zorgt voor een verdere escalatie van de spanningen in de regio.



President Donald Trump waarschuwde dat Iraanse marineschepen die de blokkade naderen “onmiddellijk zullen worden vernietigd”. Met deze harde boodschap zet Washington de druk op Teheran verder op in het oplopende conflict rond strategische wateren.



De blokkade raakt vooral de Straat van Hormuz, een cruciale doorgang voor een groot deel van de wereldwijde olietoevoer. Volgens scheepvaartgegevens is het maritieme verkeer in het gebied al vertraagd, al is nog onduidelijk in hoeverre de blokkade volledig wordt gehandhaafd. Kort na de invoering keerden twee olietankers om.



In Teheran gingen ondertussen mensen de straat op om te protesteren tegen de Amerikaanse dreigementen en hun steun uit te spreken voor de Iraanse regering en strijdkrachten.



Iran reageert fel en bestempelt de blokkade als een daad van piraterij. Tegelijk groeit internationaal de bezorgdheid over de energievoorziening, aangezien verstoringen in de Straat van Hormuz grote gevolgen kunnen hebben voor de oliemarkt en de wereldeconomie.