Chaos bij verkiezingen Peru: duizenden kiezers uitgesloten, wantrouwen groeit

De algemene verkiezingen in Peru staan onder druk nadat op zondag 12 april meerdere stemlokalen gesloten bleven en duizenden kiezers hun stem niet konden uitbrengen. Door logistieke problemen bij de distributie van stembiljetten werden meer dan 50.000 mensen tijdelijk uitgesloten van deelname.



Om de onrust en beschuldigingen van fraude te beperken, besloten de autoriteiten de stemming met een extra dag te verlengen. In verschillende wijken, waaronder Pamplona, stonden kiezers maandag opnieuw in de rij toen de stembiljetten alsnog arriveerden.



Toch neemt het wantrouwen onder de bevolking toe. Sommige kiezers spreken openlijk van fraude en stellen dat het verkiezingsproces niet transparant is verlopen. Verkiezingswaarnemers hebben vooralsnog echter geen bewijs gevonden van ernstige onregelmatigheden.



Ondertussen wijzen de eerste resultaten op een mogelijke overwinning voor Keiko Fujimori, met een tweede ronde in zicht. Analisten waarschuwen dat het vertrouwen in de uiteindelijke uitslag verder kan afnemen als de definitieve resultaten sterk afwijken van eerdere peilingen.