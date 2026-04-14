Overleg president en EBS-bond brengt rust: acties opgeschort na afspraken

  • April 14, 2026

Het overleg tussen president Jennifer Geerlings-Simons en de bond bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is positief verlopen. Dat zegt bondsvoorzitter Marciano Hellings tegenover de nieuwsdienst.

De gesprekken volgden nadat medewerkers van het staatsbedrijf eerder in beraad gingen uit ontevredenheid over onder meer de houding van de directie. Dit actiemodel is inmiddels opgeschort.

Volgens Hellings heeft het staatshoofd de gelegenheid benut om meerdere knelpunten te bespreken. Daarbij zou de president hebben toegezegd serieuze aandacht te besteden aan de aanhoudende spanningen tussen het bondsbestuur en algemeen directeur Leo Brunswijk.

Daarnaast zijn er volgens Hellings ook concrete afspraken gemaakt met de directie tijdens een eerder gesprek. Dit vormde de directe aanleiding om het beraad op te schorten.

De bondsvoorzitter spreekt de hoop uit dat de directie zich aan de gemaakte afspraken zal houden en dat de rust binnen het bedrijf verder kan terugkeren.

