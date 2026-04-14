Telesur start grootschalige upgrade: beter internet en tv voor binnenland

  • April 14, 2026

Telesur is gestart met een grootschalige operatie om de ontvangst van digitale televisie, telefonie en internet in Suriname structureel te verbeteren. De nadruk ligt daarbij vooral op het binnenland, waar de connectiviteit nog altijd kwetsbaar is.

In het kader van deze aanpak wordt verouderde apparatuur vervangen en worden nieuwe systemen geïnstalleerd om de landelijke dekking van telecomdiensten te versterken. Volgens technisch directeur Sunil Mohan zorgen geografische en technische uitdagingen er echter voor dat het herstellen van traditionele signalen in afgelegen gebieden niet altijd snel mogelijk is.

Voor deze regio’s zet Telesur daarom in op een alternatief: de mobiele applicatie Telesur+. Via dit streamingplatform kunnen gebruikers eenvoudig content bekijken, mits er sprake is van een stabiele internetverbinding.

Om dit mogelijk te maken, werkt Telesur tegelijkertijd aan de uitbreiding van 4G-internet in het binnenland. Daarnaast zullen bewoners in afgelegen gebieden actief worden geïnformeerd over het gebruik van Telesur+ en wordt ingezet op klanteducatie.

Met deze gecombineerde aanpak wil het telecombedrijf de digitale kloof verkleinen en de toegankelijkheid van communicatie en media in het hele land verbeteren.

