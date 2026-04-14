Afscheid van cultuurdrager Claudette Toney overschaduwd door inbraak in woning

De Surinaamse cultuurdrager Claudette Toney, die vorige week op 88-jarige leeftijd overleed, is zondag gecremeerd. In de culturele gemeenschap stond zij bekend als een krachtige en invloedrijke persoonlijkheid, vaak omschreven als de “kleine, rode, pittige vrouw”: klein van stuk, maar groots in haar daden.



Tijdens de uitvaartdienst werd uitgebreid stilgestaan bij haar leven en nalatenschap. Toney werd herinnerd als een onbevreesde en gedreven vrouw, die zich met volle overtuiging inzette voor cultuurbehoud, de erkenning van traditionele geneeswijzen en de ontwikkeling van wetenschappelijk onderwijs. Zij was ook de oprichter van het Claudette Toney Multifunctioneel Centrum aan het Kraanplein, ook bekend als Poelepantje.



Haar visie richtte zich in het bijzonder op het koesteren, bestuderen en verder ontwikkelen van de Afro-Surinaamse cultuur en tradities. Daarnaast speelde zij een belangrijke rol in het verenigen van traditionele genezers in Suriname. Toney zou op 3 mei 89 jaar zijn geworden.



De dag van haar uitvaart werd echter overschaduwd door een inbraak in haar woning aan de Sir Winston Churchillweg. Terwijl de uitvaartdienst en crematie gaande waren, werd ingebroken en werden onder meer een groot geldbedrag in Amerikaanse dollars, drie koffers met goud, vijf jachtgeweren en drie vuurwapens buitgemaakt.



De inbraak werd op zondagavond 12 april, na de crematie, ontdekt. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de zaak.