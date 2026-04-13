Minister Bee wil eerherstel ambtenarij: “Respect en waardigheid moeten terugkeren”

De ambtenarij moet weer een positie krijgen waarin respect en waardigheid centraal staan. Dat benadrukte minister Marinus Bee op vrijdag 10 april tijdens een eedafleggingsceremonie in de Prince Ballroom.



Tijdens de ceremonie legden maar liefst 750 ambtenaren de ambtseed of belofte af. Volgens Bee hoort de samenleving weer positieve signalen te ontvangen over het functioneren van de ambtenarij.



De minister gaf aan dat verandering en meer dynamiek binnen het overheidsapparaat noodzakelijk zijn. Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt daarom gekeken naar onder meer de formulering van de ambtseed en de optimalisatie van werktijden.



Daarnaast benadrukte Bee dat elke functionaris actief moet worden ingezet. “Niemand hoort thuis te blijven,” stelde hij. Ook sprak de bewindsman zich duidelijk uit over de rol van politiek binnen de ambtenarij: die moet volgens hem volledig buiten het ambtelijk apparaat worden gehouden.



Met deze stappen wil de minister toewerken naar een professionelere en beter functionerende overheid.