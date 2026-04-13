Gran Krutu in Torarica: inheemse en tribale leiders centraal in strijd voor bosbehoud

Tijdens de eerste dag van de Gran Krutu in Ballroom Torarica is het belang van milieubehoud opnieuw sterk benadrukt. De bijeenkomst brengt leiders van inheemse en tribale volkeren samen om hen actief te betrekken bij het duurzame beheer en behoud van de Surinaamse bossen. De Gran Krutu wordt vandaag en morgen gehouden.



Naast het delen van inzichten draagt de bijeenkomst ook bij aan de inspanningen van Suriname om resultaatgerichte financiering te mobiliseren voor klimaatmaatregelen. Tijdens het traditionele overleg wordt informatie op een cultureel passende manier gedeeld, met als doel samen te bepalen hoe inheemse en tribale gemeenschappen op de juiste wijze betrokken kunnen worden bij het bosbeleid.



Minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling benadrukte dat deze bijeenkomsten bijdragen aan de erkenning van inheemse en tribale volkeren als de hoeders van de bossen. Ook Patrick Brunings onderstreepte dat Suriname werkt aan een groene strategie, waarbij het Akkoord van Parijs een belangrijke rol speelt.



Dit klimaatakkoord verplicht landen om actief klimaatverandering tegen te gaan. Binnen het REDD+ beleid zijn bovendien financieringsmogelijkheden opgenomen voor landen die bosverlies weten te beperken.



Volgens Brunings is samenwerking met inheemse en tribale gemeenschappen essentieel om deze doelen te bereiken. De bossen van Suriname spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering en vormen een belangrijke pijler voor de duurzame ontwikkeling van het land.