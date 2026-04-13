Milieuautoriteit zet in op bewustwording en gezamenlijke strijd tegen illegale goudwinning

De Nationale Milieu Autoriteit (NMA) blijft de komende periode sterk inzetten op bewustwording binnen de samenleving. De autoriteit, die sinds juli 2024 operationeel is, bevindt zich volgens directeur Vanuesa Gefferie nog in de opstartfase en kampt met enkele uitdagingen.



Een van de grootste knelpunten is het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Ondanks deze uitdagingen geeft Gefferie aan niet ontevreden te zijn over de resultaten die tot nu toe zijn behaald.



Een belangrijk aandachtspunt blijft de aanpak van illegale goudwinning in Suriname. Volgens Gefferie is dit een hardnekkig probleem met meerdere oorzaken, waardoor een eenvoudige oplossing uitblijft. De NMA probeert daarom actief de dialoog aan te gaan met verschillende belanghebbenden.



De directeur benadrukt dat de bestrijding van illegale goudwinning niet uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de milieuautoriteit. Zij pleit voor een brede, gezamenlijke aanpak waarbij overheid, gemeenschappen en andere betrokken partijen samenwerken om het probleem structureel aan te pakken.