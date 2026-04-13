“Prostitutie is geen gewoon werk”: oproep tot harde aanpak en betere bescherming van slachtoffers

Prostitutie mag niet worden gezien als regulier werk, maar als een systeem waarin mensen vast komen te zitten en waaruit zij bevrijd moeten worden. Dat stelde Alisa Clementson-Grant, vertegenwoordiger van D’Antilles et D’Ailleurs (DADA), in het programma “Onder de Loep”.



De organisatie, gevestigd in Martinique, zet zich in voor vrouwenrechten, gendergelijkheid en de bestrijding van discriminatie en gendergerelateerd geweld, met vertakkingen in meerdere landen.



Volgens Clementson-Grant is het probleem rond prostitutie veel complexer en omvangrijker dan vaak wordt gedacht. Zij waarschuwt dat de situatie niet onderschat mag worden en dat slachtoffers vaak vastzitten in structuren waaruit ontsnappen moeilijk is zonder gerichte hulp.



Ook Chuanrui Wang, lid van De Nationale Assemblée voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), benadrukte het belang van duurzaam beleid. Volgens hem is prostitutie in veel gevallen een ernstige schending van fundamentele mensenrechten en vereist het een structurele en doordachte aanpak.



De oproep van beide sprekers onderstreept de noodzaak voor beleidsmakers om met effectieve maatregelen te komen die gericht zijn op bescherming, preventie en het bieden van perspectief aan slachtoffers.