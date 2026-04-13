Suriname en Ghana verdiepen samenwerking: focus op economie, onderwijs en goed bestuur

De samenwerking tussen Suriname en Ghana krijgt een nieuwe impuls, met een duidelijke focus op economische ontwikkeling en goed bestuur. Tijdens recente gesprekken hebben beide landen het belang van regionale en internationale samenwerking opnieuw onderstreept.



Er wordt actief gewerkt aan zowel afgeronde als lopende projecten die gericht zijn op het stimuleren van groei en het versterken van stabiliteit. Daarmee zetten Suriname en Ghana concrete stappen richting een duurzame toekomst.



Kabinetchef Sergio Akiemboto geeft aan dat verschillende beleidsterreinen onder de loep zijn genomen, waaronder het onderwijs. Volgens hem moet deze samenwerking bijdragen aan een betere ontwikkeling van Suriname.



Akiemboto benadrukt dat Suriname wil leren van landen met een vergelijkbare achtergrond. Daarbij wordt gekeken naar mogelijkheden om het onderwijskader verder te versterken en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.



Met deze intensievere samenwerking spreken beide landen de ambitie uit om gezamenlijk te bouwen aan een sterke en duurzame toekomst.