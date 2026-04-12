BOUVA: ‘CORANTIJNRIVIER VOLLEDIG SURINAAMS, GEEN CONFLICT MET GUYANA’

De positie van de Corantijnrivier staat niet ter discussie. Dat benadrukte minister van Buitenlandse Zaken, Melvin Bouva, eerder deze week voorafgaand aan de vergadering van de ministerraad.



De rivier is de afgelopen dagen vaker in het nieuws, omdat Suriname deze beschouwt als volledig Surinaams territorium en daarom controle, scheepvaart en heffingen handhaaft. Guyana gaf eerder aan moeite te hebben met deze heffingen.



Volgens Bouva zijn er inmiddels gesprekken gevoerd met de Guyanese president Irfaan Ali over de kwestie. Hij onderstreepte dat er geen sprake is van een conflict tussen beide landen.



De minister gaf verder aan dat hij ook gesprekken zou voeren met president Jennifer Geerlings-Simons. Daarbij benadrukte hij dat beheer en controle over de Corantijnrivier noodzakelijk zijn, aangezien het om Surinaams grondgebied gaat.



Beide landen blijven in overleg om tot een oplossing te komen, waarbij volgens Bouva diplomatie de weg moet effenen naar een vreedzame uitkomst.