TELESUR TRAPT ‘GROEN ZIJN’-PROJECT AF MET BOMENPLANT OP FORT NIEUW AMSTERDAM

In een wereld die steeds verder industrialiseert, is “groen zijn” belangrijker dan ooit. Volgens Telesur-directeur Doric Ramlakhan vormt duurzaamheid de juiste balans, en het telecombedrijf zet zich actief in om deze visie uit te dragen.



Vanmorgen plantte Ramlakhan, samen met zijn staf, de districtscommissaris van Commewijne en Stichting Matoekoe, drie groenhartbomen op Fort Nieuw Amsterdam.



Deze actie maakt deel uit van een groter landelijk project in het kader van het 45-jarig bestaan van Telesur N.V. en het éénjarig jubileum sinds de transformatie naar een naamloze vennootschap. Met dit initiatief, uitgevoerd in samenwerking met Stichting Matoekoe, wil Telesur haar betrokkenheid bij een duurzame en groene toekomst benadrukken.



Ramlakhan gaf aan dat er in het kader van het jubileum nog meer activiteiten op de planning staan. De directeur van Stichting Matoekoe, Delano Hoogvliets, benadrukte dat zijn organisatie al geruime tijd werkte aan een boomplantprogramma, dat nu daadwerkelijk van start is gegaan.



Opvallend is dat ook pupillen van Stichting Matoekoe actief worden betrokken bij het project, dat op zaterdag 11 april officieel is gelanceerd.