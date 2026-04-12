POLITIEBOND: ‘RESPECT EN STERK PERSONEELSBELEID SLEUTEL TOT STABIEL KORPS’

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Revelino Eijk, pleit voor een gezonde en professionele relatie tussen de korpsleiding en de bond, gebaseerd op wederzijds respect. Dat gaf hij gisteren aan tijdens de installatie van de nieuwe korpschef.



Volgens Eijk is het essentieel dat politieagenten zich gewaardeerd voelen binnen de organisatie. Hij benadrukte daarnaast dat een stabiele, rechtvaardige en effectieve politieorganisatie alleen mogelijk is met duidelijke voorwaarden.



Een concreet en uitvoerbaar personeelsbeleid is daarbij cruciaal, met focus op zowel het behoud als de instroom van personeel. Ook onderstreepte de bondsvoorzitter het belang van structurele consultatie van de vakbond, om zo een breder draagvlak binnen het korps te creëren.