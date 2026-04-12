GEEN QUORUM IN DNA: ONLEESBARE HANDTEKENING ZORGT VOOR VERWARRING

  • April 12, 2026

De vergadering van De Nationale Assemblée (DNA) op donderdag 9 april kon geen doorgang vinden vanwege het ontbreken van een quorum. Tijdens het voorlezen van de presentielijst bleek één handtekening onleesbaar en werd daarom niet genoemd.

Later is vastgesteld dat de handtekening toebehoorde aan Bronto Somohardjo, waardoor zijn aanwezigheid alsnog werd bevestigd.

Om dergelijke onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen, is aan DNA-leden gevraagd voortaan hun naam duidelijk naast hun handtekening te schrijven.

