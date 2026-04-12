PAAMAKA EN MINISTERIE SLAAN HANDEN INEEN VOOR REGIONALE ONTWIKKELING

  • April 12, 2026

Een delegatie van de Paamaka, onder leiding van Kastiel Martin, bracht op donderdag 9 april een kennismakingsbezoek aan het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. De delegatie vertegenwoordigde granman Jozef Forster.

Tijdens het gesprek stonden samenwerking en de ontwikkeling van het gebied centraal. Zowel minister Miquella Huur als de Paamaka gemeenschap benadrukten hun bereidheid om de samenwerking te versterken en gezamenlijk te werken aan duurzame vooruitgang in de regio.

Dit bezoek markeert een belangrijke stap richting intensievere samenwerking en ontwikkeling.

